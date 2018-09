Il corso per arbitro è valido anche per l'alternanza scuola-lavoro

La Spezia - ll nuovo corso per arbitri FIGC, totalmente gratuito e che da quest'anno sarà valevole come alternanza scuola-lavoro per alcuni istituti superiori della provincia, prenderà avvio nelle prossime settimane con un incontro conoscitivo nella nostra sede di via Pisacane 8 e si comporrà di circa 12 lezioni.



Le ragazze sono le benvenute e negli ultimi anni sono sempre di più. Il Corso è completamente gratuito, il suo superamento fornisce una tessera federale che permette di assistere gratuitamente a tutte le partite di calcio italiane, comprese la Serie A e la nazionale, per ogni gara diretta si percepisce un adeguato rimborso spese e inoltre da diritto al credito formativo scolastico che concorre al punteggio finale dell'esame di maturità. Oltre a tutto questo forniamo gratuitamente il materiale per arbitrare (fischietto, taccuino, cartellini) e le nuove divise Diadora, si conoscono decine di ragazzi della propria età, si imparano tutte le regole del gioco (anche quelle che non tutti sanno), si partecipa alla vita ricreativa della sezione (feste, gite, lotterie, tornei di calcio, tornei di Play Station 4, cene, riunioni), si fa attività fisica tenendosi in forma, si ha un prezzo scontato per le palestre convenzionate (oltre che per avere il certificato medico agonistico e per visite da fisioterapista, dietologo e ortopedico), si incontrano personalmente gli arbitri di serie A ed i massimi dirigenti nazionali che verranno a raccontarci le loro esperienze, si riceve gratuitamente a casa la rivista calcistica "L'Arbitro" ma soprattutto si migliora il modo di rapportarsi con gli altri diventando meno timidi e più sicuri di sè.



Chi è anche solo interessato può venire a trovarci e chiarirsi ogni dubbio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30, segnandosi nella apposita lista appesa nella bacheca nell'atrio della sezione. Per ogni informazione nei soliti giorni e orari si può telefonare allo 0187/524343 o iscriversi al nostro gruppo facebook "CORSO ARBITRI - Aia la Spezia".