Il corso per arbitri laurea diciassette nuovi fischietti spezzini

La Spezia - È terminato con l’esame svoltosi il 20 dicembre il corso arbitri della Sezione di La Spezia.

I ragazzi e le ragazze, dopo aver partecipato alle lezioni riguardanti il Regolamento del Giuoco del Calcio e gli altri aspetti più pratici che dovranno affrontare quando scenderanno in campo per dirigere le loro prime gare, hanno sostenuto dapprima i test atletici e i quiz regolamentari, per concludere con la stesura di un referto e la prova orale.

Ha presenziato durante l’esame, come Componente del Comitato Regionale Liguria, Davide Giampetruzzi. I risultati sono stati molto soddisfacenti e i ragazzi si sono dimostrati molto preparati sia sotto l’aspetto regolamentare sia per quanto riguarda la preparazione atletica. Il corso è stato supervisionato da Loris Pedroni, Presidente della Sezione e condotto da Alberto Pettinato, osservatore di Serie A e B di Calcio a cinque. Diverse persone hanno poi collaborato offrendo la propria esperienza ai ragazzi più giovani, tra le quali: Gianmattia Tasso, assistente della Sezione spezzina, che milita in Serie A, Diego Angelotti, Stefano Aquilano, Alessandro Lecci, Simone Mino e Matteo Mori.

“Penso che questo sia un grande traguardo per me, nonostante sia solo l’inizio. Ho voluto mettermi alla prova, cimentarmi in una cosa completamente diversa dal solito e dedicarmi a una passione che di solito viene attribuita al mondo maschile. Ho fatto un primo passo, il resto ora è nelle mie mani. Non voglio montarmi la testa ma farò tutto il possibile e darò tutta me stessa per migliorare giorno dopo giorno”. Sono le parole di felicità per il traguardo raggiunto, ma anche di determinazione per il futuro debutto in campo di Karina Danyliuk, ragazza che ha conseguito i risultati migliori del corso insieme a Sabrina Hamuda, che ricorda così il passato: “All’età di sette anni, un uomo mi disse: “non sei fatta per il calcio”. Da quel momento, è diventato lo sport della mia vita”.

Karina e Sabrina sono la dimostrazione di come il mondo arbitrale si stia sempre più aprendo alla partecipazione femminile e di come, con impegno e sacrificio, sia possibile ottenere qualsiasi cosa. Un posto tra i migliori del corso spetta anche ad Andrea Brizzi, che ha voluto ringraziare una persona che è stata per lui fondamentale per intraprendere questo percorso: “è stata un’esperienza bellissima, gratificante e molto impegnativa. Le lezioni ci hanno aiutato molto a capire al meglio il Regolamento, che, personalmente, da ex-calciatore, ho scoperto di non conoscere. Ora spero di dimostrare al meglio sul campo quello che ho appreso. Spero di seguire le orme di Gianmattia Tasso che è stato fondamentale per la decisione di intraprendere questo mio cammino!”

Questi i nominativi dei 17 ragazzi e ragazze che sono entrati a far parte della Sezione di La Spezia: Attolini Lorenzo, Alkurti Bajran, Briganti Nicola, Brizzi Andrea, Capano Matteo, Danyliuk Karina, Del Giovane Jari, Flaminio Gennaro, Fratello Alessandro, Hamuda Sabrina, Messercola Ivan, Onori Daniele, Panetta Alberto, Penna Riccardo, Pini Andrea, Simoncini Marco, Volpe Leonardo.

A loro va l’augurio di riuscire a mettere in pratica al meglio in campo quanto imparato durante il corso, ma soprattutto di divertirsi e farsi trascinare dalla passione in ogni weekend trascorso arbitrando.