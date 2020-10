Il ciuccio di Verde e gli occhiali di Farias: Italiano ritrova i gol delle ali

La Spezia - Un marchio di fabbrica del gioco di Vincenzo Italiano, in azione contro la Fiorentina. Non c'è più il solo Andrej Galabinov nella classifica marcatori, fino a ieri pomeriggio l'unico calciatore aquilotto a segnare nelle prime tre giornate. Due compagni di reparto gli fanno compagnia, sono Daniele Verde e Diego Farias. Gesto del "ciuccio" per la figlia per il primo, mima il binocolo il secondo che con una giocata di calcetto ha portato allo Spezia un punto meritatissimo e persino risicato visto il finale in grande crescendo. Segnano dunque due attaccante esterni, che nel gioco di Italiano sono sempre esaltati. E' stato così anche l'anno scorso, con Gyasi e Ragusa i più vicini ad arrivare in doppia cifra.