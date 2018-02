Il ciclista Pierpaolo De Negri sospeso per doping

Segnalato la sua "non negatività" agli steroidi anabolizzanti dopo un controllo avvenuto il 21 dicembre scorso. Domenica avrebbe corso il Trofeo Laigueglia per la MS-Tina Focus che fa sapere: "Noi estranei ai fatti".

La Spezia - "Non-negativo" agli steroidi anabolizzanti androgeni. Il ciclista brugnatese Pierpaolo De Negri è stato sospeso in via cautelare dalla Union Cyclist Internationale a seguito di un esame svolto il 21 dicembre che ha dato come primo esito una potenziale violazione delle norme antidoping. In attesa di eventuali ulteriori riscontri il 31enne dovrà rinunciare alla partecipazione al Trofeo Laigueglia con cui domenica avrebbe iniziato la sua stagione.

De Negri era entrato da poche settimane nei ranghi del team MS-Tina Focus dopo aver visto scadere il proprio contratto con la Nippo Vini Fantini il 31 ottobre del 2017. "La MS-Tina Focus prende atto della comunicazione di una presunta non-negatività del ciclista Pierpaolo De Negri in seguito al test di controllo antidoping fuori competizione risalente allo scorso 21 dicembre 2017. La squadra confida nel fatto che l’atleta riuscirà a chiarire la vicenda", fa sapere la scuderia.



"Non può esimersi, tuttavia, dall’evidenziare la totale estraneità ai fatti, precisando che il controllo suddetto è stato effettuato precedentemente alla costituzione della società sportiva con la conseguenza che, alla data del 21 dicembre 2017, alcun profilo di responsabilità può essere configurato in capo alla stessa. La non negatività, qualora fosse confermata dagli organi competenti, costituirebbe un grave danno nei confronti dell’immagine di una società neo costituita. Come da regolamento, l’atleta Pierpaolo De Negri è stato sospeso in via provvisoria dall’UCI e non parteciperà al Trofeo Laigueglia", continua la comunicazione del team. De Negri si trova in questi giorni proprio in Liguria per l'ultima parte di preparazione prima del Trofeo Laigueglia.