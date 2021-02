Il caso Torino dimostra che il Covid può ancora decidere la stagione

La Spezia - In attesa dell'esito di un nuovo giro di tamponi, con la quasi certezza di dover rimandare le partite contro Sassuolo e Lazio. Gli occhi della serie A sul Torino, che ad oggi conta una decina di positivi secondo le stime odierne e che è diventato il primo focolaio Covid del calcio italiano nel 2021. Il virus dilaga nello spogliatoio, fortunatamente al momento non impatta sulla salute di calciatori e dirigenti ma di sicuro lo fa sul calendario. In un momento in cui si giocano decisivi punti salvezza e i granata sono la prima della salve. Si torna a parlare di quarantene e di "bolla" per preservare i tesserati. E' un brusco risveglio: il virus c'è e può ancora decidere i destini sportivi della stagione.