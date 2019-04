Il capitano ne ha fatte 150 e non vuole fermarsi ora

Traguardo storico per Claudio Terzi con la maglia dello Spezia. Solo in serie B sono 135 presenze, è il decimo score di ogni tempo. Il suo procuratore: "E' stata la scelta giusta"

La Spezia - Entra nel novero dei capitani storici dello Spezia Calcio con la partita di martedì sera contro la Salernitana. Non è banale nel calcio di oggi toccare le 150 presenze con una sola maglia, Claudio Terzi ci è riuscito in un club in cui si è cambiato molto negli ultimi dieci anni. Esordio a Ferragosto del 2015 contro il Frosinone in Coppa Italia, dei compagni di allora rimangono solo De Col, l'altro decano del gruppo, e due che allora erano debuttanti come Vignali e Acampora. Lo aveva portato alla Spezia l'allora diesse Igor Budan che era stato con lui a Palermo e che lo aveva già cercato nel gennaio precedente. Lui aveva detto subito sì, ma i rosanero non lo volevano mollare senza contropartita economica. Alla fine si era anche un po' sfruttato il "debito morale" di Zamparini nei confronti di Miskovic per la fuga invernale di Jajalo dal Rijeka per sbloccare l'operazione.



Prima maglia in campionato il 13 settembre al "Picco" contro la Pro Vercelli, che è anche debutto nello stadio che è diventato suo. In totale sono 135 le presenze solo in serie B, solo Francesco Migliore ne conta di più in epoca moderna ma è a tiro. Se lo Spezia arrivasse ai play-off giocando almeno due partite e Terzi fosse sempre presente, potrebbe già raggiungerlo in questa stagione. La classifica degli aquilotti cadetti di ogni tempo lo vede comunque già in decima posizione dopo Giovanni Costa (210), Farina (209), Persia I (174), Santillo II (168), Andrei II (158), Migliore (146), Borrini (142), Zuliani (139) e Cappelli (137).

La storia con lo Spezia peraltro non sembra dover finire con l'annata nonostante il contratto in scadenza. Qualche accenno di rinnovo c'è già stato da parte del club. Chi lo conosce meglio di tutti è il suo procuratore, l'avvocato Vincenzo Rispoli che lo segue da anni. "Claudio sta benissimo allo Spezia, è stata una scelta felice e le 150 presenze lo dimostrano. Con il club e con il direttore Angelozzi c'è grande armonia. Ora pensiamo solo a fare bene in campo e a portare lo Spezia qualche posizione più in alto in classifica, poi ci sarà modo di parlare senza difficoltà più avanti".