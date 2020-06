Il capitano Terzi compie 36 anni, ma il più presente è Elio Capradossi

La Spezia - Una partenza in salita, ma poi la svolta dando sempre fiducia a Vincenzo Italiano, tecnico che – l’anno scorso – alla sua prima esperienza come tecnico professionista ha portato in serie B il Trapani in mezzo a mille vicissitudini societarie. Lo Spezia oggi è quinto e dentro la zona play-off. Anche in fatto di gol, la squadra ligure è “diesel”,. Con ben 28 reti su 40 totali segnate nei secondi tempi, di cui 9 dal 46’ al 60’ (nessuno meglio nella Lega B 2019/20 in questa fase di gioco) e addirittura 14 nei 15’ centrali delle riprese.

Elio Capradossi, 26 presenze e 2281’ in campo, è il giocatore spezzino con più gettoni e minuti in campo. Antonino Ragusa, 7 gol e 10 punti portati alla causa con i suoi gol decisivi, è il bomber principe dello Spezia 2019/20 ed il calciatore più determinante. Record di gol per Emmanuel Gyasi (mai prima d’ora 6 in una stagione). Infine auguri al capitano Claudio Terzi che oggi spegne 36 candeline: è nato il 19 giugno 1984 a Milano.