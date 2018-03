Il campo in terra di Savona e gli under 12 vivono il rugby di una volta

La Spezia - Ancora uno stop dei principali campionati per il 6 Nazioni ed è scesa in campo, in quel di Savona, il propaganda under 12. Giornata un po’ “alla vecchia maniera” per gli under 12 dello Spezia Rugby guidati dal tecnico Mariano Vergassola che sabato scorso hanno partecipato al torneo organizzato appunto dal Savona Rugby. Il campo sportivo della città del ponente ligure infatti è uno dei pochi ancora “in terra”, a questo si è aggiunto il fango presente in abbondanza, che ha creato una cornice davvero “old style” con tutte le squadre che hanno concluso il torneo con un uniforme colore marrone.

Dal punto di vista del punteggio la giornata non è stata favorevole agli aquilotti che hanno perso di misura tutte e tre le partite. Il risultato però non rappresenta il valore reale dell’impegno profuso dai piccoli atleti dello Spezia in quanto si può dire che hanno disputato alcune delle partite migliori della stagione, giocandosela fino all’ultimo con squadre di buon livello e in alcuni casi il risultato è frutto di episodi sfortunati.



L’inizio è stato con l’Imperia Rugby che è riuscita a prevalere per 3-2 complice un passaggio sfortunato all’ultima azione. La seconda partita con il Cus Genova si è conclusa per 2-1, anche questa al termine di un incontro serrato e combattutissimo. Infine l’ultimo match di giornata è stato con le Province dell’Ovest concluso per 4 mete a due a favore degli Orsi.

Alla fine della giornata resta il piacere di un esperienza di gioco “nuova” su terreno pesante e molte fasi di gioco positive che possono preludere a risultati migliori.

Questi i nomi dei partecipanti: Nestor Gualpa, Giovanni Farina, Giovanni Vergassola, Luca Moroni, Leonardo Piscopo, Federico Moggia, Gabriele Faggioni, Daniel Fabbri, Jvon Giarelli, Andrea Tanganelli, Pierre Pizzolla, Luca Mordacci, Carlo Alberto Rouby.



Bella prestazione anche per la Franchigia FTGI Under 16 Ligues che la settimana scorsa in trasferta a Monferrato ha incassato la seconda vittoria a punteggio pieno (21 a 28) con bonus e continua a guidare la classifica di categoria Girone B. Gli aquilotti convocati Valentia, Piazzi, Fabbri, Ludovico e Sanguinetti.

Altri risultati: Biella 2 – Cuneo Pedona n.d. pertanto 5 punti assegnati al Biella 2, Province dell’Ovest in riposo.

Classifica U16 Ligues: Ftgi Ligues 10, Biella2 5, Province dell’Ovest 5*, San Mauro 1, Cuneo Pedona* -4



Nel programma del fine settimana, causa maltempo rinviato il raggruppamento dei piccoli del propaganda Under 8 e 10 Rugby Spezia al Torneo organizzato dal Recco.

Domenica 4 marzo alle ore 11,00 all’Androne di Recco la Franchigia Under 16 Ligues ospiterà le Province dell’Ovest, partita interessante, squadra che aveva “soffiato” il secondo posto nella prima fase di campionato, col senno di poi senza conseguenze in quanto entrambe si ritrovano nel medesimo girone B.

Posticipato al 18 marzo p.v. l’incontro della Franchigia Under 18 Elite vs Monferrato Rugby.

Grande incontro per i Senior Rugby Spezia che domenica 4 marzo alle ore 14,30 in casa al Pieroni vedrà le aquile ospitare la capolista Cus Genova la cui marcia verso la promozione sembra inarrestabile. Gli aquilotti dovranno lottare con tutte le loro forze anche solo per cercare di tenere testa ad un simile avversario.