Il campo "Montagna" è una delle sedi del Mennea day

Mercoledì l'evento che celebra uno dei miti dell'atletica italiana, aperto a tutti.

La Spezia - Torna l'appuntamento con la giornata dedicata all'anniversario del record del mondo dei 200 metri, un 19.72 che è ancora primato d'Europa Il 12 settembre è e sarà per sempre una data indimenticabile per l'atletica italiana. L'anniversario dell'impresa del mito Pietro Mennea, record del mondo dei 200 metri a Città del Messico, è un giorno speciale per lo sport azzurro. Quel 19.72, corso alle Universiadi del 1979, è ancora il primato d'Italia e d'Europa del mezzo giro di pista. A cinque anni dalla prematura scomparsa della Freccia del Sud nel 2013, l'Italia dell'atletica continua a ricordarlo con il Mennea Day. Anche quest'anno non mancheranno una serie di manifestazioni su quasi tutto il territorio nazionale nel segno dei 200 metri da correre in pista e non solo. A Barletta ad esempio, città natale dell'olimpionico azzurro, l'evento si svolgerà sulla litoranea a lui dedicata. Manuela Olivieri, moglie di Mennea, per l'edizione 2018 ha pensato di mettere a disposizione alcune targhe da lui conquistate nel corso della sua luminosissima carriera: cimeli unici e sicuramente ambiti da chiunque ami l'atletica.



LE TARGHE SPECIALI:

- Al Comitato Regionale FIDAL con più sedi del Mennea Day

- Al Comitato Regionale con il maggior numero di partecipanti

- Al comitato organizzatore/sede con il maggior numero di partecipanti

- Alla società con il maggior numero di partecipanti

- Al miglior risultato tecnico assoluto maschile

- Al miglior assoluto tecnico assoluto femminile

- Al miglior risultato tecnico under 20 maschile

- Al miglior risultato tecnico under 20 femminile



LE SEDI DEL MENNEA DAY 2018 (in aggiornamento):

Emilia Romagna: Rubiera (RE) - Friuli Venezia Giulia: Pordenone (15 e 16 settembre) - Lazio: Roma, Viterbo - Liguria: Savona e La Spezia - Lombardia: Casalmaggiore - Molise: Campobasso - Piemonte: Villafalletto (CN) - Puglia: Lecce e Barletta - Sardegna: Sassari - Toscana: Grosseto, Pescia (PT) e Cecina - Trentino: Trento - Umbria: Bastia - Veneto: Rovigo