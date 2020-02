Il campionato propone la "campagna del Nord-Est" ai Red Jackets

La Spezia - Red Jackets Sarzana verso quella campagna del Nord, anzi Nord-Est, che sarà per loro il prossimo campionato nazionale di 2.a Divisione di football americano.

Nel Girone A in cui i rosso-argento sono stati inclusi infatti le altre compagini componenti sono quei nomi storici dell’american football italiano ed europeo che sono i Lions Brescia e i Frogs Legnano, quelle Aquile Ferrara che purtroppo i sarzanesi ricordano per averci perso in finale il titolo nazionale a 9 contro 9 qualche anno fa, più i Sentinels Isonzo di Gorizia.

Si parte un po’ in ritardo, cioè nell’ultimo weekend di Febbraio, più che altro perché la Fidaf (Federazione Italiana Di American Football) ha dovuto rifare raggruppamenti e calendario dopo l’improvvisa rinuncia dei West Coast Pisa.

I “Reds” debutteranno poi nel primo fine settimana, loro partite interne sempre all’ “Isoppo” della Bradia, questi comunque gli appuntamenti; si tenga conto ce si potrà anche giocare di domenica anziché di sabato: si vedrà…

7/3 Sentinels-Red Jackets, 14/3 Red Jackets-Frogs, 25/3 Lions-Red Jackets, 6/4 Red Jackets-Aquile, 18/4 Red Jackets-Sentinels, 2/5 Frogs-Red Jakctes, 9/5 Red Jackets-Lions, 23/5 Aquile Red Jackets.

Alla fine, le prime di ognuno dei quattro gruppi direttamente ai playoff, le seconde e le terze ai “wild card game”.