Il calcio prova ad andare avanti, Under21 di nuovo in campo a novembre

La Spezia - Si giocherà giovedì 12 novembre allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik il match tra le Nazionali Under 21 di Islanda e Italia, gara valida per le qualificazioni al Campionato Europeo in programma lo scorso 9 ottobre e rinviata dalla Uefa dopo che le autorità islandesi avevano chiesto alla delegazione dell’Italia di mettersi in quarantena. Due calciatori e un membro dello staff dell’Under 21 erano infatti risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato all'arrivo all’aeroporto di Reykjavik.



Cambia quindi il programma degli Azzurrini, che saranno impegnati in tre gare. E’ stata posticipata da giovedì 12 a domenica 15 novembre la sfida tra Lussemburgo e Italia e slitta di un giorno (dal 17 al 18 novembre) anche Italia-Svezia, ultimo incontro del girone che si disputerà allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa. L’Italia di Giulio Maggiore e Riccardo Marchizza è attualmente prima in classifica nel Gruppo 1 a quota 16 punti in compagnia della Repubblica d’Irlanda, che ha però disputato una gara in più degli Azzurrini.