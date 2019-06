Il calcio è di tutti, Spezia premiato dalla Figc per la Quarta Categoria

La Spezia - L’altro calcio, quello di tutti. Che unisce società, politica sportiva e istituzioni di ogni ideologia. Su questi presupposti trasversali è andata in scena stamane alla Camera dei Deputati la cerimonia di premiazione delle squadre di Quarta Categoria, il primo torneo nazionale di calcio a sette rivolto ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale, iniziativa promossa dalla Federcalcio e dalle leghe.

Tanti i club di Serie A, B, C e Dilettanti che hanno adottato una squadra ‘for special’. Tra questi, premiati oggi Juventus, Insuperabili Reset Academy, Parma, Chievo, Torino, Novara e Siena, Napoli e Monza (presenti con De Laurentiis e Galliani), Monopoli, Monza, Bari, Teramo e selezioni regionali di Sardegna, Marche, Toscana e Lazio.



Per la Serie B premi a Us Cremonese, precursore dieci anni fa del progetto, e allo Spezia Calcio, consegnati dal presidente della Lega B Mauro Balata: ‘Ho parlato a lungo con questi ragazzi e con le loro famiglie, il loro entusiasmo contagia. Ho visto tutto il loro desiderio e la loro forza per questa avventura sono io che devo ringraziare loro e non il contrario. Lo sport deve essere di tutti e iniziative come Quarta Categoria regalano speranza e sorriso a tutto il mondo del calcio”. Sempre per la Serie B premiate anche le squadre for special affiliate ad Ascoli, Benevento, Crotone, Lecce e Salernitana. Undici i Club che hanno adottato squadre “Special” in questa stagione, oltre a quelli premiati: Foggia, Livorno, Padova e Venezia. C’è poi un’altra squadra speciale, il Porto Potenza New Team, adottata dalla Lega Serie B che ha partecipato al torneo di Quarta Categoria nel girone Marche. Ospiti questa mattina alla Camera, fra gli altri, Andrea Corradino (Spezia), Paolo Rossi (Cremonese), Andrea Rogg (Venezia) e Iris Travaglione (Benevento).



“Un percorso condiviso con tutte le componenti del consiglio, un progetto di grande speranza e visione del calcio italiano”, ha detto il presidente Figc Gabriele Gravina. “Dobbiamo intensificare questo progetto trasversale affinché vengano raccolti sempre più consensi”, ha proseguito aprendo anche “al ritorno del calcio per disabili in Figc, un’idea condivisa con il presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli“, che ha presto risposto: “Sarebbe una bella novità per il nostro movimento”. “Ho sempre praticato sport – le parole del presidente della Camera, Roberto Fico – è un luogo e un’idea sociale straordinaria per imparare a fare squadra e fare i conti con se stessi. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questa organizzazione eccezionale”. “Un privilegio occuparsi direttamente del sociale e di mondi più in difficoltà”, ha sottolineato il presidente di A Gaetano Miccichè, accompagnato dall’ad De Siervo. Il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha concluso: “Sulla Quarta Categoria abbiamo lavorato a sistema esattamente come dovremmo fare per il calcio italiano”. Unanime anche il consenso tra gli scranni della politica, dal ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, che ha sottolineato l’importanza di “unire l’osservatorio sull’inclusività e su questo ho trovato nella Figc un senso di partecipazione che prima non c’era mai stato”, alla onorevole Giorgia Meloni: “Questa iniziativa – ha detto la deputata – sa rispettare le persone e guardarle nel loro profondo”. Assente per impegni istituzionali, il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha inviato il suo messaggio: “Siete modelli di riferimento, insieme possiamo fare cose straordinarie”.