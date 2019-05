Il braccio destro di Matteo Salvini spinge verso il rinvio dei playoff

La Spezia - "La decisione di far partire immediatamente i play-off di Serie B sembra uno strumento avente la finalità di rendere ineffettivi o superflui i successivi gradi del giudizio. Ritengo, senza voler influenzare nessuno, che il secondo grado si debba aspettare prima di trarre conclusioni definitive". Sono parole pesanti, che gettano una luce di incertezza sull'avvio dei playoff venerdì sera. Vengono pronunciate da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario del governo Conte con delega allo Sport e braccio destro di Matteo Salvini. Le pronuncia, riporta Medagol, dopo un incontro con il sindaco di Palermo. E' la seconda lancia spezzata a favore dell'attesa della pronuncia della Corte d'Appello dopo quella del numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina. Da parte sua, Leoluca Orlando aggiunge un ulteriore carico: "Ho dato mandato all'avvocatura comunale di verificare, anche ma non solo in raccordo con la Società Palermo Calcio, la possibilità di azioni legali circa la vicenda specifica della società di calcio - annuncia - quindi azioni per l'accertamento e la sanzione di irregolarità ed allo stesso per la tutela dei risultati sportivi raggiunti dalla squadra, nonché per la tutela dell'immagine di Palermo da azioni intraprese da organi ed enti che potrebbero danneggiare la città nel suo complesso. Palermo merita giustizia". Cresce l'attesa per capire se la Corte d'Appello accetterà la sospensiva richiesta dal club rosanero.