Il Volley Laghezza riceve la vicecapolista al Palamariotti

La Spezia - Sabato alle 18 al Palamariotti spezzino per la quarta giornata del campionato di serie B maschile di pallavolo, al Volley Laghezza Spezia mancherà di nuovo l’ala Marco Cerquetti; tuttora con un dito infortunato, al massimo sarà in panchina, se no sarà richiamato il giovanissimo Fregoso: dal settore giovanile. Arbitrano Francesco Scialpi e Francesco Maria Guacci. Per quanto riguarda gli avversari, la classifica dovrebbe un po’ parlare da sola, poiché nel Girone C i ferraresi del Portomaggiore sono in seconda posizione, dunque in piena zona-playoff.



Infine ecco gli altri incontri in programma nel turno in questo raggruppamento…Jobitalia Citta di Castello – Zephyr Trading Valdimagra, Krifi Ferrara – Ermgroup S. Giustino Pe, Lupestintori Pontedera – Sir Safety Monini Perugia, Promovideo Perugia – Arno Pisa, Querzoli Forlì – Energiafluida Cesena e Titan Service San Marino – Geetit Bologna.