Il Volley Laghezza parte col turbo

La Spezia - Avvio ufficiale di stagione alla grande del Volley Laghezza che, dopo essersi aggiudicato il torneo "Lussiana"', fa sue per 3-0 le due prime gare della Coppa Liguria che lo attendevano al Palatigullio di Lavagna: quella col Tre Stelle Villaggio e quella con l' Admo Lavagna che nell'altro match della giornata ha sconfitto col medesimo risultato il Villaggio. In classifica, considerando che viene attribuito un punto per ogni set, quindi spezzini al comando con 6 punti seguiti dall' Admo a quota 3 e chiude a 0 il 3 Stelle. Ora secondo turno, con medesime partecipanti e stessa formula, sabato prossimo 20/10 al Palamariotti della Spezia; inizio alle ore 15. Chi arriva primo va alle finali insieme a chi si impone a Genova e a Ponente.

Per la cronaca coach Andrea Cecchi ha impiegato tutti nella prima partita...mentre nella seconda con l' Admo ha schierato Paoletti al palleggio (qualche volta rilevato da Moretti per alzare il "muro") e Lanzoni opposto, De Rosa e Moscarella al cento, Baldassini e Giannarelli di banda con Briata libero.

Inizio di Coppa da parte del neonato club spezzino dunque in sintonia con le brillanti amichevoli che lo hanno preceduto, in cui i biancoblu hanno superato di netto in casa il Calci, in trasferta il Migliarino Pisano e il Dream Pisa. Tutte compagini di Serie C Toscana. L'avvicinamento del Laghezza al campionato di C ligure procede insomma sotto i migliori auspici.