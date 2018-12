Il Volley Laghezza ormai sa solo stravincere

La Spezia - VOLLEY LAGHEZZA – COLOMBO GE 3 – 0

25-18 / 25-14 / 25-22



VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Paoletti 2, Lanzoni 19, Moscarella 5, De Rosa 10, Giannarelli 10, Baldassini 12, Buriassi 0 e Briata libero; n.e. Izzo e Tagliatti. All. Cecchi; vice Del Santo.



COLOMBO GENOVA: Cai, Carcerano, Gilardi, Giuliano, Castagna, Moscese, Lottero, Guerriero, Porro, Scurzoni, Tulipiero, Zoratti, Lilli e Rampa liberi. All. Leoni; vice Pino.



ARBITRI: Montefiori e Sabato.



Al Palamariotti spezzino il Volley Laghezza chiude il 2018 con l’ennesima vittoria e insiste nel proprio abbozzo di fuga in vetta alla classifica

Contro il Colombo Genova in costruzione Paoletti col “solito top scorer” Lanzoni in diagonale, in mezzo capitan Moscarella e De Rosa con Briata libero, schiacciatori Baldassini e Giannarelli (ma ha fatto capolino pure Buriassi).

Partita senza storia con festicciola natalizia biancoblu sempre al “palaspezia” alla fine, nella sede del Volley Laghezza stesso, presente per l’occasione anche il presidente Alessandro Laghezza: il quale ha decantato il primo posto di quella che appare un fior di squadra, l’entusiasmo dell’ambiente, nonché quelle che potrebbero essere grandi prospettive…

Infine ecco appunto l’odierna graduatoria in Serie C maschile ligure di pallavolo dopo 7 giornate; Volley Laghezza La Spezia punti 21, Admo Lavagna 18, Zephyr Trading Valdimagra 16, Admo Lavagna 15, Spinnaker Savona 12, Futura Bertoni Ceparana 10, San Antonio Spazio Genova 9, Acli Santa Sabina Ge 8, Avis Finale Ligure 7, Grafiche Amadeo San Remo, Tre Stelle Villaggio Chiavari, Colombo Ge 6, Colombiera Project Castelnuovo Magra 4.