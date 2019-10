Il Volley Laghezza debutta in casa con la prima vittoria

La Spezia - LAGHEZZA SP – MONTELUCE PG 3 - 0

SET: 25-16 / 25-15 / 25-18.



VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 2, Calosi 13, Nannini 10, Moscarella 5, Lanzoni 13, Facchini 15, Ruiu 0, Briata libero; n.e. Izzo, Figini, Tagliatti, Lambruschi, De Rosa e Venturini. All. Cecchi.



MONTELUCE PERUGIA: Palmigiani 2, Tini 3, Cittadino 10, Corzani 3, Polidori 5, Staccini 9, Ferraro libero; n.e. Arcangeli, Dazzini, Pasquantonio e Cappanelli. All. De Paolis.



ARBITRI: Fiori e Gemma.



Il Volley Laghezza fa il suo debutto in questo campionato sul campo amico, al Palamariotti spezzino, con una prima vittoria (dopo il 3-0 subito a Forlì nel turno di avvio) a spese della Monteluce Perugia il cui risultato si commenta da solo. Per la cronaca spezzini con Martinelli al palleggio e Calosi opposto, al centro Nannini e capitan Moscarella, di banda Lanzoni e Facchini con Briata libero; fugacemente vistosi Ruiu al posto di Facchini. Fra gli umbri Palmigiani ad alzare con Tini in diagonale, Cittadino e Corzani centrali, Staccini e capitan Polidori all'ala con Ferraro libero. Successo locale mai in discussione.



Questi infine gli altri risultati in quella che anche nel Girone D della Serie B maschile di pallavolo era la 2.a giornata: Gestit Bologna-Zephyr Trading Valdimagra 3-0, Jobitalia Città di Castello-Arno Pisa 1-3, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara-Querzoli Forlì 3-1, Lupiestintori Pontedera-Energiafluida Crema 3-0, Sir Safety Monini Spoleto-Ermgroup S. Giustino 2-3 e Titan Services-Portomaggiore 1-3.