Il Volley Laghezza che stravince, ormai non fa quasi più notizia

La Spezia - VOLLEY LAGHEZZA SP – ADMO LAVAGNA 3 - 0

SET: 25-16 / 25-21 / 26-24.



VOLLEY LAGHEZZA LA SPEZIA: Izzo 2, Paoletti 1, Caravello 0, Lanzoni 15, Moscarella 9, De Rosa 7, Zoppi 0, Giannarelli 8, Baldassini 7, Buriassi 0, Briata libero; Tagliatti.

All. Cecchi.



ADMOVOLLEYLAVAGNA: Materno, Alessandrini, Brunengo, Garibaldi L., Rossi, Saperdi, Matalone, Panesi, Pianigiani, Tomà, Podestà, Garibaldi F. e Raffo liberi.

All. Cremisio.



ARBITRI: Stefano Centofanti e Valerio Portaccio.



Nell’ultima partita di questo campionato davanti al proprio pubblico e sotto gli occhi del sindaco Pierluigi Peracchini (ma al Palamariotti spezzino c’erano per l’occasione pure i suoi assessori Lorenzo Brogi e Giulia Giorgi, quel Matteo Cozzani primo cittadino di Portovenere, nonché il deputato Manuela Gagliardi) il Volley Laghezza Spezia si prende pure la soddisfazione di battere molto nettamente anche l’avversario che, fra campionato e Coppa Liguria, più l’aveva impegnato costringendolo due volte su due a un tie-break pur perso.

Per la cronaca Izzo al palleggio con Lanzoni opposto, Moscarella e De Rosa ogni tanto rimpiazzato da Zoppi al centro, Giannarelli e Baldassini talvolta rilevato da Buriassi all’ala; Briata libero…s’è visto anche il “jolly” Caravello.

Infine questi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure maschile era la 21.a e penultima giornata: Acli Santa Sabina Ge-Futura Bertoni Ceparana 3-0, Avis Finale Ligure-Spinnaker Savona 2-3, Colombo Genova-Colombiera Project Sarzana 3-1, Spazio San Antonio Ge-Grafiche Amadeo San Remo 3-1.