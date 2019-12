Il Volley Laghezza arriva nelle scuole

La Spezia - Il settore giovanile del Volley Laghezza ha iniziato il progetto "Vieni a provare" che coinvolge le scuole secondarie di 1° grado al fine di avvicinare gli studenti al mondo della pallavolo. A dirigere gli incontri nelle varie scuole uno staff di qualità composto dal direttore tecnico Nello Mosca, il responsabile del settore giovanile Matteo Marescotti e gli atleti di prima squadra Matteo Martinelli, Emanuele Calosi e Andrea Briata.

Gli interventi si attivano nelle ore di ed. motoria e consistono in simpatiche lezioni di gioco-tecnica.

La prima scuola ad aver aderito al progetto è stata la Piaget-Alfieri con la supervisione dei loro insegnanti Pier Giorgio Baudinelli, Mariano Vergassola e Roberta Carzola. La società presieduta dal dott. Alessandro Laghezza ha da sempre avuto un occhio di riguardo verso il settore giovanile come lo si può constatare anche dall'organigramma della società che annovera parecchi spezzini tra i titolari.

Sede degli allenamenti per gli under 13 e 14 le palestre dell'Alfieri in v. Napoli e della "Pianta" in v.Sardegna in orario preserale. Per info o contatti a disposizione Fiammetta al 3497931177.