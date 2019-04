Il Volley Laghezza Spezia è anche quello del settore giovanile

La Spezia - Non è che esiste, per quanto trionfale possa esserne stata la marcia che l’ha portato alla Serie B, soltanto il Volley Laghezza Spezia appunto della promozione: quello della Prima squadra, del campionato di C vinto senza sconfitte, quello dei capitan Moscarella e dei “bomber” Lanzoni tanto per dirne un paio; bensì c’è anche il Volley Laghezza dei più piccoli, ma non per questo meno alacri lavoratori, convinti rampanti e talentuosi emergenti (e dunque chissà che non presto a loro volta primattori). E’ il Laghezza delle Under, 16 e 14, che in biancoblu sono tecnicamente gestite da quell’ Andrea Del Santo il quale in 1.a squadra fa da vice a coach Andrea Cecchi. Si tratta del Laghezza che di recente ha spedito in quella selezione territoriale volta a costituire una rappresentativa locale, che partecipi al Trofeo delle Province, le cinque “promesse” della pallavolo nostrana che andiamo a conoscere…

DIAZ MATTIA / annata 2004 - Attaccante tendenzialmente centrale, è al secondo anno consecutivo di selezione territoriale, cosa che di per sé dovrebbe rendere l’idea.

FREGOSO NICCOLO’ / 2005 - Attaccante dal rendimento trascinante con prospettive da centrale-opposto, molto completo tanto che eccelle pure in difesa e ricezione, non è un caso che sia sotto selezione a livello sia Under 16 che 14.

FOLLONI TOMMASO / 2006 - Fine palleggiatore che data l’età potrebbe pure essere atteso, in futuro, da altri ruoli.

MANGORA FILIPPO / 2005 – E’ l’altro assai promettente palleggiatore, con Folloni, dell’ Under 14 arrivata terza in campionato.

MORA MATTEO / 2004 - Alzatore con due mani eccellenti, dal gioco per adesso elementare, ma tecnica e visione di gioco ne fanno presagire luminoso percorso.

FILIPPO VENTURINI / 2004 - Attaccante che funziona egregiamente non solo da “martello”, ma pure quale ricevitore, tanto che se la cava niente male anche come libero qual’è stato impiegato nella selezione territoriale.