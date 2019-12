Il Volley Laghezza Spezia a San Marino per vincere

La Spezia - Il Volley Laghezza Spezia squadra parte sabato 14/12, alle ore 14.30, dal Palamariotti poiché è atteso alle 20.30 al PalaCasadei di Serravalle di San Marino dal Titan Services: per la 9.a giornata del campionato maschile nazionale di Serie B / Girone D. Arbitrano Luigi Argiro' e Virginia Tundo.

Mancheranno i tuttora infortunati Filippo Nannini al centro e Marco Cerquetti all’ala, oltre al secondo palleggiatore Andrea Izzo che sarà indisponibile per un bel po’, a parte il fatto che forse si dimentica che i biancazzurri stanno facendo a meno dall’inizio della stagione pallavolistica dello schiacciatore Daniele Giannarelli…ancora in via di recupero da un incidente estivo.

Degli avversari coach Andrea Cecchi teme soprattutto il momento psico-fisico, dato che arrivano da tre vittorie di fila, peraltro valsegli il sorpasso in classifica proprio sul Laghezza Sp (hanno un punto in più) nello scorso weekend; ciò nonostante l’intero staff tecnico-dirigenziale spezzino concorda sul fatto che si tratta di una partita da vincere dopo diversi incontri con squadre molto forti.