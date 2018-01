Il Vicenza in cattive acque, si segue Stefano Giacomelli

Biancorossi a rischio messa in mora, i pezzi pregiati potrebbero finire svincolati.

La Spezia - Si cerca di scongiurare un nuovo caso Modena in serie C. Dopo la fine drammatica della gloriosa società emiliana, anche il Vicenza Calcio naviga in brutte acque finanziarie e cerca in queste ore i fondi per saldare le pendenze degli ultimi mesi con i dipendenti. C'è il rischio anche in questo caso della messa in mora del club, che già in estate era stato vicino a non iscriversi. Una situazione che apre a diversi scenari anche di calciomercato. Alcuni degli elemnti più interessanti potrebbero essere in uscita se non addirittura svincolati nelle prossime settimane.

Lo Spezia, che già ha acquistato Nicolò Manfredini ex Modena in autunno, tiene un occhio su Stefano Giacomelli, ala e fantasista di 27 anni che vanta circa 150 presenze in serie B. Un assistman, capace di creare superiorità numerica sulla fascia e con discreta confidenza con il gol. Ingaggio importante per la serie C e anche maggiore del tetto deciso da Via Melara per la cadetteria, potrebbe donare un'alternativa tattica importante a Fabio Gallo.