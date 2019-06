Il Verona ribalta e se ne va in serie A. Ma Aglietti non sarà confermato

La Spezia - Il sogno del Cittadella si spezza proprio sul più bello e il Verona festeggia il ritorno in serie A. Merito di una grande rimonta da parte degli scaligeri, capaci di battere 3-0 la truppa di Venturato che nella gara d'andata aveva illuso tutti vincendo per 2.0. I gialloblù vanno ad aggiungersi a Brescia e Lecce, già promosse al termine della regular season. Gli scaligeri sbloccano la gara al 22' del primo tempo con Zaccagni. Nella ripresa, al 70', Di Gaudio di tacco realizza il gol del sorpasso, poi il Laribi firma la rete della sicurezza. Il Cittadella chiude in nove uomini per le espulsioni (entrambe per doppia ammonizione) di Parodi e dell'ex aquilotto Proia.