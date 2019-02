Il Verona batte la Salernitana con un gol di Pazzini

La Spezia - L’Hellas Verona vince 1 a 0 con la Salernitana nell’anticipo della 26a giornata del campionato di Serie BKT. Decide il nono gol in campionato di Pazzini segnato al 70' dopo due rimpalli. Doppia espulsione di Casasola ed Empereur.



La cronaca – Il graffio di Pazzini stende la Salternitana e rilancia le ambizioni del Verona in chiave promozione. Gara equilibrata al Bentegodi, giocata a ritmi alti e tra due squadre in salute. Salernitana vicino al vantaggio nel primo tempo con un destro a giro di Jallow vicino al palo di Silvestri. Poi e’ Micai bravo a dire di no al destro rasoterra di Gustafson che nella ripresa ben imbeccato da Lee sciupa una clamorosa occasione. Poi una bella azione di Faraoni sulla destra porta alla deviazione vincente dell’eterno Pazzini alla nona rete in tredici presenze. Espulsi al 48' del secondo tempo Casasola e Empereur per reciproche scorrettezze.