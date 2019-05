Il Verona batte il Perugia all'extra time e trova il Pescara

La Spezia - Dopo 120 minuti al cardiopalma l’Hellas Verona supera il primo turno dei play-off della Serie BKT. La squadra di Aglietti batte 4-1 il Perugia e si qualifica per le semifinali: mercoledì prossimo gli scaligeri ospiteranno il Pescara nel match di andata.

Sotto la pioggia del Bentegodi la sfida tra Hellas Verona e Perugia è subito molto equilibrata. Nella prima mezz’ora le due squadre si studiano, poi nel giro di tre minuti gli uomini di Nesta creano tre ottime opportunità: le prime due con l’impreciso Kouan, la più grande invece con Sadiq, che beffa Empereur ma poi si fa ipnotizzare da Silvestri. Al 41', alla prima vera occasione, la squadra di casa passa in vantaggio: Di Carmine è rapido nello stoppare il cross basso dalla destra e nel calciare di sinistro, tiro imparabile per Gabriel. Il Perugia reagisce immediatamente, Verre ci prova dai venti metri creando qualche problema a Silvestre e si ripete a inizio ripresa ma stavolta trova la respinta di Dawidowicz.



Dal suo canto il Verona è più pericoloso rispetto al primo tempo: un involontario tacco di Laribi sul tentativo di Zaccagni costringe agli straordinari Gabriel, che deve ripetersi poco dopo su Di Carmine, presentatosi solo in area di rigore. Dall’altra parte ci prova Vido. La partita resta aperta e neppure la seconda ammonizione sventolata dal signor Pezzuto a Kouan frena il Perugia, rimasto in dieci. Nel finale la gara si accende: al minuto 86 Gabriel nega il raddoppio al neo entrato Lee. Poi, pochi secondo dopo, Henderson stende Vido in area e regala agli umbri il rigore del pareggio, trasformato dallo stesso attaccante cresciuto nel Milan. Nel recupero il Verona avrebbe l’occasione per chiudere i giochi ma Gabriel devia sulla traversa il tap-in vincente del nuovo entrato Pazzini. E allora si va ai supplementari, aperti da una girata imprecisa dello stesso attaccante toscano.



Il gol dell’Hellas Verona arriva al minuto 101: corner battuto in fretta e potente sinistro di Empereur dal limite dell’area che finisce all’incrocio. Il Perugia non ha più la forza per reagire e alza bandiera bianca di fronte alla doppietta di Pazzini nei minuti finali del secondo tempo supplementare: in semifinale va la squadra di Aglietti.