La Spezia - Kalidou Koulibaly rischia di saltare Napoli-Spezia del 6 gennaio 2021. Il difensore di Gattuso ha rimediato un problema muscolare durante la partita contro la Lazio che sarà valutata in questi giorni. C'è l'ipotesi di non vederlo in campo nel giorno della Befana contro gli aquilotti. Chi invece affronterà lo Spezia è Barak del Verona, che ha visto la propria squalifica ridotta di una giornata. Regolarmente in campo al Picco il 3 gennaio dunque.