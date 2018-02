Il Venezia subisce poco e non ha imbarazzi da neopromossa

Quindici punti conquistati lontano dal "Penzo" per gli Inzaghi-boys. Intanto Gallo lavora sulla tattica e impegna i giocatori sui calci piazzati.

La Spezia - Un centinaio di tifosi veneziani sono pronti a sobbarcarsi il lungo viaggio che li porterà dalla parte opposta dell'Italia. Molti di loro al "Picco" non sono nemmeno mai stati visto che l'ultimo precedente risale a 27 anni fa esatti. Altro campionato, l'allora competitivo girone A della serie C1, ma anche altro stadio visto che non erano ancora stati costruiti nè l'attuale curva Ferrovia, nè gli attuali distinti, e la curva Piscina era quella precedente.



Al di là dei corsi e ricorsi storici, lo Spezia deve pensare soltanto all'attualità: 15 punti conquistati in trasferta dicono che il Venezia è squadra equilibrata, che subisce poco (appena 15 gol lontano dal "Penzo", lo Spezia quando viaggia ne ha incassati due in più) e che può davvero raggiungere i playoff, zona dove staziona da inizio anno.



Questa mattina intanto lo Spezia si è ritrovato a Follo per una seduta di natura tattica a tutto campo, con esercitazioni dedicate alle conclusioni a rete e lavoro specifico sui calci piazzati. Replica in programma domani per la seduta di rifinitura (che verrà svolta a porte chiuse); sempre domani, alle 13:30, è prevista la conferenza stampa della vigilia con Fabio Gallo che incontrerà i giornalisti presso la sala polifunzionale 'R. Capellazzi' del Ferdeghini.