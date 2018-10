Il Venezia perde ancora e la panchina di Vecchi trema

La Spezia - Vittoria di misura del Perugia con gol decisivo maturato su un contropiede perfetto, orchestrato dalla difesa dopo un calcio d’angolo in favore del Venezia, con Melchiorri che con il destro dal limite dell’area di rigore non ha lasciato scampo a Vicario, mandando la palla all’angolo. Nel primo tempo occasione per il Perugia con Vido, che ha ricevuto la palla al limite dell’area di rigore e ha tirato al volo di destro ma e’ stato bravo nella respinta in tuffo il portiere Vicario. Ma la piu’ grossa occasione da rete prima del riposo e’ capitata al Venezia, sugli sviluppi di un’iniziativa personale di Di Mariano, che e’ involato centralmente palla al piede e ha cercato la conclusione, che e’ stata parata in tuffo da Gabriel. Sulla respinta si e’ avventato Zigoni, che ha provato di insaccare con il portiere a terra ma e’ stato prodigioso il salvataggio dell’estremo difensore del Perugia. Nella ripresa si sono concentrate le maggiori emozioni, grazie soprattutto al Perugia, che avrebbe potuto segnare a piu’ riprese la seconda rete, in particolare con un’occasione di Dragomir.