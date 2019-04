Il Var ufficialmente ai play-off e già dal primo turno

La Spezia - “Avremo il Var per tutti i play-off e per il play-out di Serie B“. La notizia è di quelle storiche per il campionato e a darla è il presidente Mauro Balata all’uscita dalla sede della Figc dove il Consiglio federale ha approvato all’unanimita’ l’utilizzo della tecnologia nella fase finale dell’attuale stagione. Balata, che più di tutti e fin dall’inizio del proprio mandato ha parlato della necessità di questa svolta epocale per la credibilità e la trasparenza della Serie B, ha poi voluto ringraziare il presidente Gravina e il presidente Nicchi per il sostegno e la collaborazione: “Siamo molto soddisfatti anche se dobbiamo aspettare ancora l’autorizzazione del protocollo Ifab. E’ un motivo d’orgoglio per me, credo che siamo il primo campionato di seconda divisione nel mondo ad avere la tecnologia in campo. Inoltre – ha aggiunto Balata – nella prossima stagione partira’ un periodo di sperimentazione in campionato“.