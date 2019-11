Il Var sarà adottato in serie B dal campionato 20/21

La Spezia - Mentre all'Hotel Parco dei Principi a Roma si sedevano davanti ad un tavolo i rappresentanti della serie A e gli arbitri, a Milano in via Rosellini si riuniva la serie B. Argomento lo stesso: il Var. Chi già lo utilizza ne ha approfittato per una rinfrescata sul protocollo che lo regola, per tentare di disinnescare le polemiche sorte in questo avvio di stagione. E poi c'è chi non vede l'ora di poterlo avere, vale a dire tutti i club di serie B (tranne uno) e soprattutto il suo presidente Mauro Balata: "Il Var è importante per una questione di trasparenza e di serenità. Ogni decisione rivista con il sistema tecnologico, nell’ambito del protocollo, rende il clima più sereno". E Var sarà, ma solo dai prossimi playoff e playout in vista dell'introduzione definitiva con la stagione 20/21.

Impossibile dunque implementarlo già a partire da gennaio, per una serie di ragioni. La prima è che il protocollo stabilisce che ci vogliano una serie di partite da affidare offline ai due video assistant referee prima di portarlo davvero alle orecchie di chi ha il fischietto. Un periodo di rodaggio, che verrà svolto proprio nel girone di ritorno di questo campionato. I due arbitri "remoti" di fronte agli schermi ma senza poter incidere sull'operato del primo direttore di gara. Una necessaria palestra, perché una volta ottenute telecamere e software c'è sempre un professionista che deve valutare le immagini.



Ma l'assemblea è già andata nello specifico, mettendo sul piatto i due preventivi in mano alla Lega B. Una è risultata decisamente più conveniente dell'altra, presentata oltretutto dallo stesso operatore che serve la serie A attualmente. Un aspetto che aiuta a uniformare il processo, rendendo oltretutto facile fare della cadetteria un terreno di crescita per gli stessi arbitri. La spesa per singolo club si aggirerà alla fine sui 100mila euro a stagione, tutto compreso. In linea con quanto si ipotizzava già da qualche mese (leggi qui).

Entro la prossima assemblea si dovrebbe dunque chiudere per votazione a maggioranza, che non presenterà particolari colpi di scena. "Lo dico con un senso di soddisfazione, non è stato un discorso facile. Lo abbiamo affrontato con tutto lo staff della Lega e con tutte le società - ha aggiunto Balata - Con questa svolta confermiamo la nostra capacità di innovare. È un passo significativo per la crescita di valore del prodotto Serie B, perché avere una tecnologia così importante vuol dire valorizzarlo ancora di più“. Come detto, tutti i club si sono dimostrati vogliosi di adottare il Var al più presto. Unico distinguo il Chievo Verona, che ha motivato con ragioni tecnico-sportive (in Italia viene chiamato in causa troppo spesso frammentando il gioco) avendolo già utilizzato in serie A. Da maggio. in occasione degli spareggi, tornerà quindi il "silent check" anche al Picco. Si spera per rimanerci.