Il Var in serie B già dal girone di ritorno? Se ne parla in assemblea

La Spezia - Var sì o Var no, domani se ne saprà di più. L'idea di Mauro Balata, presidente della Lega B, era sin dall'estate quella di averlo a disposizione nel campionato cadetto a partire da gennaio 2020. Ipotesi che piace ad alcuni club e meno ad altri, visto che passa attraverso un certo esborso economico per attrezzare gli stadi e utilizzare il software che serve ad implementare il servizio. Tecnicamente invece piace a tutti, visto che le polemiche non sono mancate neanche in questa prima parte di campionato. L'assemblea di Lega B prevista per domani a Milano permetterà di capire se il Var sarà già adottato dal girone di ritorno o farà di nuovo capolino solo a partire da play-off e play-out. Presente per lo Spezia il direttore operativo e responsabile amministrativo Nicolò Peri.