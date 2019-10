Il Trapani sul mercato degli svincolati: "Le risorse ci sono"

La Spezia - Una sconfitta che cancella il sorriso del Picco. Il Trapani battuto in casa dalla Juve Stabia di Francesco Forte rilancia i campani e rimane ancorato ai bassifondi insieme a Spezia, Cosenza e Livorno. Nel post partita in conferenza si presenta mister Baldini, alla sua destra il presidente Heller e alla sua sinistra Fabio Petroni, componente del cda. Sarà lui a spiegare la strategia a breve dei siciliani. “Oggi abbiamo una classifica che credo non renda giustizia di quanto fatto in campionato. Potevamo essere almeno a 7 punti. Il socio del Trapani Calcio ha chiaro gli obiettivi che abbiamo in mente, una società snella e una squadra che approdi serenamente alla salvezza, e per raggiungerli occorre rafforzare la squadra – ha spiegato scandendo parola per parola - Per questo il consiglio d'amministrazione ha già dato mandato all'amministrazione delegato e al direttore generale di muoversi in questo senso. Siamo soddisfatti del lavoro fatto nonostante gli infortuni, ma dobbiamo rafforzarci nel più breve tempo possibile. Se ci sarà qualcosa di interessante nel mercato degli svincolati, opereremo lì. Noi come società abbiamo messo a disposizione le risorse da budget approvato, il resto delle valutazioni spetta al settore tecnico”.

Nel finale è tornato sugli ultimi giorni di mercato. “Ricordate il comunicato in cui dicevamo che Taugourdeau e Nzola erano incedibili? Ci sono state pressioni fino all'ultimo minuto del mercato in questo senso. Ma ci eravamo presi un impegno e lo abbiamo mantenuto. Andiamo avanti in modo deciso e metteremo questo team in condizioni di fare bene”.