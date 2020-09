Il Trapani cerca nuovi soci

La Spezia - Fabio Petroni cerca un compratore per il Trapani. In una drammatica conferenza stampa, il proprietario del club siciliano ha ieri lanciato un appello a trovare un nuovo socio che garantisca la gestione per la stagione di serie C a venire. La squadra è stata regolarmente iscritta al prossimo campionato, ma le parole di Petroni lasciano trasparire una situazione molto difficile. In assenza di un nuovo socio "ho il dovere di dire pubblicamente che abbiamo iscritto la squadra e fare un campionato dignitoso in serie C, ma a livello organizzativo non siamo in grado di continuare questa stagione". Una situazione che testimonia le difficoltà trovate dallo Spezia nel portare avanti la trattativa per avere a titolo definitivo Mbala Nzola, che non fa parte al momento della rosa granata.