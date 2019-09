Il Trapani blinda Taugourdeau e N'Zola, pupilli di Italiano in Sicilia

La Spezia - "Assoluta incedibilità". Il Trapani tenta di mettere fine alle voci di mercato attorno a due dei suoi migliori elementi, Anthony Taugourdeau e M’Bala Nzola. Lo fa con un comunicato che segue la seconda sconfitta in campionato in due partite per i granata, ad oggi tra le squadre che rischiano di dover lottare per non retrocedere secondo i pronostici di inizio stagione. Il centrocampista e l'attaccante, pupilli di Vincenzo Italiano la scorsa stagione in Sicilia sono "parte integrante di una rosa più che adeguata, anche al netto di infortuni, di alcune scorrettezze di fine mercato e del necessario rodaggio per i nuovi acquisti; una rosa che certamente direttore sportivo e allenatore sapranno valorizzare al meglio". Un riferimento esplicito quindi alle manovre che si registrano attorno ai due elementi, anche se non si lanciano accuse precise. Lo Spezia apprezza entrambi i profili: il francese per la sua duttilità, l'attaccante ha invece quelle caratteristiche di dinamicità che tra le fila dei bianchi mancano. Ma a sentire il Trapani non cambieranno casacca in questa ultima giornata.