Il Trapani batte il Piacenza e torna in B. Cosa farà Italiano?

La Spezia - Dopo il Pisa è il Trapani a fare festa e a regalarsi una notte di gioia per il ritorno dei siciliani in Serie B. Un obiettivo centrato dopo una stagione difficile, dopo due anni in serie C e per questo ancor più emozionante. Al termine della partita contro il Piacenza è esploso il delirio anche se i problemi economici del club non mancano. Battuti gli emiliani nel ritorno della finale del playoff: in vantaggio per 1-0 sul Piacenza grazie ad un gol di N'Zola al ventunesimo del primo tempo, il Trapani ha raddoppiato a 7 minuti dalla fine con Taugourdeau. "Dedico questo successo alla città. Adesso c'è un futuro roseo non come quando arrivai. Una gioia che ricorderemo per tutta la vita", ha commentato il tecnico Vincenzo Italiano. "Non immaginate quanto sono felice. Siamo stati straordinari. Vittoria meritata. Non c'è stata storia". Un successo che potrebbe spingere l'allenatore a rimanere in Sicilia nonostante le sirene, compresa quella dello Spezia.