Il Trail Golfo dei Poeti parte dal Montagna, nona edizione ricca di novità

La Spezia - Un tetto massimo di 500 partecipanti per il Trail del Golfo dei Poeti e una partenza tutta spezzina dal campo sportivo Montagna per arrivare all'incantevole Piazza San Pietro di Porto Venere. Il tutto in un'ottica sostenibile e plastic free, come avviene già da qualche anno.

La logistica e l'aggiunta di un percorso non competitivo sono le principali novità della nona edizione del trail presentato questa mattina a Palazzo Civico.

"Sarà una giornata di sport per tutti - ha detto l'assessore allo sport Lorenzo Brogi - è il fatto che la partenza si tenga per la prima volta al campo sportivo Montagna ci riempie d'orgoglio perché è un elmento aggiuntivo a quel concetto di struttura restituita alla città in piena salute. Questo evento fa bene anche al turismo e legarlo allo sport è uno degli obiettivi che come amministrazione abbiamo voluto sempre portare avanti fin dal nostro insediamento".



Il Trail Golfo dei Poeti si terrà il 23 giugno e per la parte non competitiva sarà necessario iscriversi entro le 7.30 anche in loco. Altrimenti è possibile farlo attraverso il sito ufficiale dell'iniziativa. Nel dettaglio, il costo di iscrizione è di 10 euro.



Alla manifestazione non competitiva si affiancano ovviamente anche le due gare riservate agli atleti rispettivamente di 47,8 km e 27,8KM. Il percorso si snoda attraverso scalinate secolari e impervi vigneti fino a raggiungere e attraversare l’abitato di Portovenere per poi ripiegare nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre attraverso scenari e paesaggi unici ed invidiati da tutto il mondo. Il percorso si conclude con una mirabile vista sul Golfo dei Poeti. Quest' anno visto quanto è stato apprezzato il percorso dell' anno scorso gli organizzatori hanno deciso di non variarlo per permettere anche a chi non è potuto esserci di godersi il territorio ligure a 360° dal mare all' entroterra grazie alle modifiche introdotte nel 2017. Dopo aver raggiunto il nucleo originario di Riomaggiore, infatti, ci spinge attraverso 3 piccoli borghi della Val di Vara visitati per la prima volta lo scorso anno.



"E' stato fatto un grande lavoro da parte di tutti - spiegano gli organizzatori dell'Asd Golfo dei Poeti - è stata fatta manutenzione dei sentieri e al momento abbiamo raggiunto 350 iscrizioni per quanto riguarda le corse competitive. Inoltre, tra i punti da mettere in evidenza: lo spazio per il reintegro muscolare tra gli atleti al Colombaio e la possibilità di rientrare a bordo dei mezzi Atc gratuitamente mostrando la pettorina".

"Ci siamo messi in gioco con una grande sfida - hanno proseguito gli organizzatori dell'Asd Golfo dei Poeti - anticipando la data. Solitamente avviene a settembre e lo spostamento è stato per permettere che questa gara di interesse internazionale, richiama infatti atleti da tutta l'Euopa e fuori regione che costituiscono il 70 per cento dei partecipanti, per posizionarla in un periodo nel quale non ci sono altre gare importanti e di livello. Tutto questo però non sarebbe potuto accadere senza il sostegno del Comune e la vicinanza dei nostri sponsor, in particolare della Rubino costruzioni".