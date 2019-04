Il Trail Golfo dei Poeti farà base al centro sportivo "Montagna"

La non competitiva finirà a San Pietro di Porto Venere, da lì i bus per il ritorno.

La Spezia - Segnatevi questa data: 23 giugno 2019. Perché quest'anno, in occasione dell'inizio dell'estate (quindi non più a settembre), ritorna sui nostri sentieri l'atteso appuntamento con l'ormai conosciutissimo "Trail golfo dei poeti 5 terre", giunto alla sua 9a edizione. Da questa edizione la nuova location della manifestazione sarà il centro sportivo Montagna della Spezia.

Organizzato dalla podistica "ASD Golfo dei Poeti - Arcigni" con il patrocino dei comuni della Spezia, Porto Venere, Riccò del Golfo e Riomaggiore, è un invito a trascorrere una giornata per godere del magnifico scenario offerto dal golfo e per assaggiare la bellezza delle Cinque Terre tra i profumi, gli odori, i colori e gli orizzonti infiniti che caratterizzano i nostri sentieri.



D'altronde l'offerta non manca, basta solo scegliere quale tra le tre distanze competitive (47,8 km - 27,9 km - 14,5 km e relativi dislivelli D+ pari a 2900, 1870 e 1030 metri) si avvicina alle proprie caratteristiche. Oppure si può optare per la non competitiva da 14,5 km aperta a tutti, che consente a ciascuno di tenere l'andatura più adatta al suo stato fisico e che porterà all'arrivo nello splendido scenario di Piazzale San Pietro a Porto Venere.

Qui sarà allestito un ristoro dedicato, si potrà godere della bellezza del borgo e rientrare comodamente in città utilizzando il biglietto bus ATC che ogni partecipante troverà all'interno del pacco gara. La partenza è prevista dal Centro Sportivo "A. Montagna", ubicato appena fuori dal centro città.