Il Torneo di Natale delle società affiliate allo Spezia è una festa

La Spezia - Centottanta bambini di Follo, Magra Azzurri, Colli Ortonovo, Turano, Palleronese, Taggia, Casarza Ligure, La Foce, Primavera Nicolisola, Levanto, Filvilla e Valdivara 5 Terre. Sono le società affiliate con lo Spezia Academy, da cui un domani potrebber venire fuori il nuovo Vignali o il nuovo Maggiore. Oggi si sono affrontati in contemporanea sui quattro campi del centro sportivo Ferdeghini-Intels, trasformati per l'occasione in sei campi di calcio a sette, per il primo Torneo di Natale - II Spezia Academy Cup.



A dirigere le sfide, tecnici e dirigenti del settore giovanile aquilotto, ma più che la tecnica messa in mostra dai giovanissimi calciatori, è stata l'educazione delle dodici formazioni a risaltare agli occhi dei presenti, con il calcio che sui terreni di via Melara è rimasto un bellissimo gioco, senza prendere altre inopportune forme, portando così in campo quei valori professati dal progetto Spezia Academy e cari allo Spezia Calcio.



Con i genitori sugli spalti a fare un caloroso, ma sempre corretto tifo, a qualificarsi per la finalissima sono state le formazioni del Colli Ortonovo e del Valdivara 5 Terre, che sul campo centrale, con la direzione dell'ex internazionale Luca Maggiani, e davanti alle altre dieci formazioni partecipanti, hanno dato vita ad una bellissima gara che ha visto i giovani calciatori del Valdivara imporsi per 2 a 0 e scrivere così il proprio nome nell'Albo d'Oro della competizione.