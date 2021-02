Il Torino impatta col Genoa, la nuova classifica provvisoria

La Spezia - Torino e Genoa non si fanno male e la seconda sfida valida per il 22° turno di Serie A termina 0-0. I granata di Davide Nicola allungano la striscia positiva fatta di quattro pareggi, Ballardini e i rossoblu fanno un altro passo avanti per tenere lontana la zona pericolosa. Questa la classifica aggiornata del massimo campionato italiano:



Milan 49

Inter 47

Juventus 42**

Roma 40

Lazio 40

Napoli 37**

Atalanta 37

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 27

Genoa 25*

Udinese 24

Bologna 24*

Benevento 24*

Fiorentina 22

Spezia 21

Torino 17*

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12



* Una partita in più

** Una partita in meno