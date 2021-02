Il Torino affronta due turni per staccarsi dalla zona retrocessione

La Spezia - Ora Davide Nicola deve cercare la svolta della stagione. Il calendario delle prossime due giornate prevede Torino-Genoa (sabato 13, ore 15) e Cagliari-Torino (venerdì 19, ore 20.45). Due partite che lo Spezia guarderà con molta attenzione. Si è creato un piccolo solco tra le ultime quattro e il resto del gruppo salvezza. Spezia e Fiorentina, che peraltro si affrontano venerdì 19 febbraio (ore 18.30), sono la coda del gruppo che prova a correre via dalla zona calda con 21 e 22 punti rispettivamente. Sotto ci sono appunto il Torino (16), il Cagliari (15) e poi Parma (13) e Crotone (12). I granata si giocano moltissimo dunque in questa seconda metà di febbraio per provare ad accorciare.