Il Sassuolo tratta il Crotone come lo Spezia e vola in vetta

La Spezia - Dopo aver dominato lo Spezia, il Sassuolo tratta allo stesso modo un'altra neopromossa della categoria, il Crotone di Giovannino Stroppa, battuto al Mapei Stadium per 4-1, lo stesso identico punteggio con cui fece un sol boccone dello Spezia all'esordio assoluto in categoria. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, Berardi con un sinistro dal limite. Come fu per Galabinov e lo Spezia, anche i calabresi riescono, seppur momentaneamente pareggiare, in virtù del gol di Simy, capocannoniere dell'ultima B. Ma anche stavolta alla lunga emergono le qualità degli emiliano che prendono il largo grazie alla doppietta di Caputo e alla rete di Locatelli a tempo praticamente scaduto.