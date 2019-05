Il Sarzana al Palacus di Genova con Casini in dubbio

La Spezia - Causa un infortunio al tendine di un mignolo, che molto probabilmente gli imporrà l’operazione, Federico Casini rischia seriamente di non esserci nella Gara 3 di sabato 4/5 (ore 18) per le semifinali di playoff di Serie C Silver ligure maschile in casa del Cus Genova: al Palacus.

Con ogni probabilità coach Gabriele Ricci lascerà che a decidere se mettere i piedi sul parquet o no sia il giocatore che, non lo si scordi, ha dunque giocato menomato oltre metà del match scorso al Palabologna sarzanese.

Si tratta davvero di una brutta tegola poiché, data la perdurante impossibilità di far giocare lo stesso capitan Simone Dell’ Innocenti, il Sarzana potrebbe ritrovarsi con Alessandro Bencaster unico playmaker; con tutto il rispetto per il “Generale”.

Partenza prima delle 16 da Battifollo.

Mister “Gabri” sulla sconfitta interna di sabato… .

Fra Tarros La Spezia e Tigullio Santa Margherita Ligure intanto, nell’altra semifinale di playoff, come noto anche la seconda gara nettamente agli spezzini. Fra sarzanesi e “universitari” Gara 3 l’ 8 di nuovo in casa di questi ultimi.