Il Rugby Spezia diventa Dr Ferroviaria Italia Spezia

La Spezia - Grande soddisfazione per i vertici del Club spezzino per l'importante accordo di partnership e abbinamento commerciale raggiunto con la Dr Ferroviara Italia Srl azienda leader nelle costruzioni, gestione raccordi e forniture di armamento ferroviario. Artefici di questo accordo l'amministratore delegato della Dr Ferroviaria Italia Alessio Del Rio ed il presidente del Club aquilotto Giuseppe Sturlese.

La filosofia del rugby ed il suo positivo messaggio: divertimento ma anche spirito di sacrificio, lavoro, solidità, affidabilità, serietà, impegno, rispetto e spirito di gruppo sono valori etici importanti e validi in tutti i campi della attività umana, mondo del lavoro e industriale compresi. E' dunque in questa ottica che la Dr Ferroviaria Italia ha scelto di puntare sul rugby quale veicolo promozionale e di immagine della propria attività.

Cambia quindi ufficialmente la denominazione del Club che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di serie C con il nuovo nome di "Dr Ferroviaria Italia Spezia". Grazie al nuovo main sponsor il Club spezzino potrà puntare senz'altro in alto. Obiettivo dichiarato della Società per la stagione che sta per iniziare è la promozione in serie C1 che è passaggio obbligato per puntare successivamente ancora più in alto. La squadra è stata notevolmente rinforzata sia numericamente che qualitativamente ed è guidata da uno staff tecnico di grande spessore e capacità composto da Gianluca Cartoni, Fabio Paradiso, Mariano Vergassola e Giuseppe Loporchio. Le premesse per disputare un campionato da protagonisti e centrare l'obiettivo promozione ci sono tutte. Il Club, che conta attualmente quasi duecento tesserati, è cresciuto molto anche a livello giovanile.

In questa stagione, con l'avvio nel mese di ottobre, scenderanno in campo tutte e cinque le squadre della categoria propaganda: under 6, under 8, under 10, under 12 e under 14 mentre i ragazzi delle giovanili under 16 e under 18 confluiranno nella franchigia territoriale “Ligues” alla quale aderiscono anche le Società Pro Recco, Cogoleto e Savona.

Il campionato Seniores che inizierà domenica 20 ottobre è organizzato su due gironi da otto squadre. Nel girone dove figurano gli aquilotti la Liguria è rappresentata anche dal Cffs Cogoleto, sei le formazioni piemontesi in lizza: Saluzzo, Tre Rose Casale, Monferrato, Val Tanaro, Cus Piemonte e Tortona. Le prime due squadre classificate di ogni girone andranno a comporre il quartetto che avrà accesso ai play off per la promozione.