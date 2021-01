Il Romanista ricorda gli "spezzini" Dino Viola e Flora Macera

La Spezia - Roma-Spezia, giocata pochissime volte eppure fucina di aneddoti. Uno dei più succosi lo racconta Il Romanista, storico quotidiano che segue le vicende dei giallorossi. Non tutti sanno che Dino Viola, il presidente più vincente della storia romanista di cui ieri era il trentennale dalla scomparsa, era di origine lunigianese. Nato ad Aulla, nei mesi precedenti la guerra conobbe la spezzina Flora Macera durante un soggiorno a Comano e si sposarono alla Spezia nel 1942, pochi mesi prima che la città fosse sfollata a causa dei bombardamenti. Una coppia che avrebbe scritto pagine della storia del calcio italiano, che avrebbe mantenuto il legame con la Lunigiana (dove avevano una casa) e con la Spezia. Una delle sorelle di donna Flora è stata insegnante di lettere in città, mantenendo un appartamento ai piedi del Castello di San Giorgio.

Riccardo Viola, uno dei figli, non ha potuto fare a meno di notare come la settimana dei due Roma-Spezia coincida proprio con l'anniversario della scomparsa del padre. "Il cuore è romanista, ma per forza di cose lo Spezia è una squadra che abbiamo sempre seguito con simpatia, a distanza, proprio perché rappresentava un senso di familiarità. Ogni tanto sono capitato allo Stadio "Alberto Picco". Tra l'altro una delle prime amichevoli organizzate dopo che Dino Viola era diventato presidente della Roma fu, non a caso, proprio lì".