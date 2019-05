Il Podenzana volley è fuori dai play off

La Spezia - N. LEGA S. REMO – PODENZANA VOLLEY 3 – 0

SET: 25-21 / 25-23 / 33- 31.

NUOVA LEGA PALLAVOLO SAN REMO: Polla, Caprile, Cocco, Corradini, De Vincentiis, Delle Monache, Marelli, Pogliano, Valenzise R. libero; n.e. Biglieri, Bratuhina, Volpi, Cresto. All. Valenzise M.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Graziani, Leonardi F., Giovanelli, Allegretto, La Mattina, Bartoli, Boricean, Brusoni; Leonardi J. libero; n.e. Baldi, Storti, Reitano, Gerali. All. Saccomani.

ARBITRO: Diletta Pagliero e Federico Coppola.



E’ il punteggio dell’ultimo set a rendere, come più eloquentemente non si può, l’idea di come e quanto al Paladiamante di Genova il Podenzana Volley non volesse arrendersi. Un set interminabile, alla fine purtroppo il sessantaquattresimo punto in ballo nella frazione è andato alla Nuova Lega Pallavolo San Remo, che così va allo spareggio finale per l’ultima promozione (dopo quelle del Celle Varazze e dell’ Avis Casarza) in Serie C ligure femminile: avversario l’ Albisola che da parte sua ha fatto fuori la Subaru Olympia Voltri.

; con queste parole al termine la grande assente, il capitano e palleggiatore Barbieri, ha espresso anche sul piano dialettico quella ribellione al triste destino che le rossoblù hanno manifestato appunto sino all’ultimo sul parquet…

al di là del rammarico per l’assenza di Alessia a causa di un acciacco, non primo tra i vari infortuni che hanno complicato la strada nell’ultimo scorcio della stagione sportiva, resta a tutti la soddisfazione per un campionato che ha portato il Podenzana vicino alla C come non mai. La squadra per ritentare la scalata nell’annata 2019/20 senza dubbio c’è.

Per la cronaca stavolta la Graziani in costruzione con Francesca Leonardi opposto, al centro la Giovanelli e la Allegretto con Jessica Leonardi libero, una Bartoli per l’occasione capitano e la Brusoni di banda ove s’è vista pure la Boricean. Entrata, un po’ da centrale e un po’ in diagonale, anche la La Mattina.