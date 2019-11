Il Pisa si lecca le ferite e stasera celebra l'indimenticato Anconetani

La Spezia - "Da lunedì si riparte pronti a giocarci questa partita molto importante con lo Spezia”. Nell'amarezza di un pomeriggio da dimenticare, le parole del tecnico del Pisa Luca D'Angelo suonano come una nuova chiamata alle armi. D'altro canto il giovane allenatore dei toscana sa benissimo quanto la serie B non ti permetta rilassamenti e dopo una sconfitta senza attenuanti c'è sempre modo di rimettersi in gioco anche se, come nel caso dell'Adriatico, la squadra nerazzurra è uscita con le ossa rotte. Un andamento difficile, quello fuori dalle mura amiche, simile a tante neopromosse: zero punti e zero gol nelle ultime 3 gare giocare lontano dall’Arena Garibaldi.



Ma, appunto, stavolta si gioca a Pisa e i nerazzurri avranno dalla loro il pubblico delle grandi occasioni che la partita con lo Spezia assicura. Una settimana che inizia con la seduta di ripresa e, questa sera, un evento benefico nel ricordo di Romeo Anconetani, il “Presidentissimo” del periodo di maggior splendore. Ricorreva ieri infatti ieri il ventesimo anniversario della sua scomparsa, e la famiglia, col patrocinio del Comune di Pisa e i concreti aiuti offerti da numerosi sponsor, ha pensato bene di dedicargli una serata speciale al Teatro Verdi con tanti ex calciatori. Da Dunga a Larsen fino a Berggreen ma anche Simeone ci sarà, seppur in diretta video.