Il Pisa arriva al Picco senza l'assistman Francesco Lisi

La Spezia - Ha rimediato un cartellino giallo nel finale della vittoriosa partita contro il Pescara e sarà oggi squalificato dal giudice sportivo. Sicuro assente del Pisa nella partita di lunedì sul campo dello Spezia è il 30enne Francesco Lisi, anche ieri assistman dei neroblù. Per lui 7 passaggi vincenti in stagione insieme a 3 reti, calciatore entrato nel cuore dei tifosi toscani grazie alla splendida rete che ha deciso il derby contro il Livorno nel marzo scorso.

Il giudice sportivo ha inoltre fermato per tre giornate Gravillon (Ascoli) e Camporese (Pordenone); per due Di Chiara (Perugia) e Germoni (Juve Stabia); per una Bettella e Masciangelo (Pescara), Idda (Cosenza), Porcino (Livorno), Ricci e Cisse (Juve Stabia), Caligara (Venezia), Carraro (Perugia), Cavion (Ascoli), Gargiulo, Perticone e Iori (Cittadella), Pettinari (Trapani). Squalificati anche i tecnici Filippini (Livorno) e Aglietti (Chievo).