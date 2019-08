Il Pisa a tempo scaduto si mangia la vittoria

La Spezia - Pisa - Benevento 0-0

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Aya, Belli (dal 61' Birindelli); Marin, Gucher, Verna (74' Pinato); De Vitis; Marconi, Masucci (dal 69' Asencio). All. D'Angelo



Benevento (4-4-2): Montipò; Gyamfi, Volta, Caldirola, Letizia; Improta (74' Insigne), Viola, Schiattarella (90' Del Pinto), Tello; Sau (80' Armenteros), Coda. All. Inzaghi



Ammoniti: Lisi (P), Benedetti (P), Volta (B), De Vitis (P), Belli (P)

Note: arbitro Francesco Fourneau; angoli 7-1 (1-1); recupero 1' e 4'; Marconi (P) al 94' si fa parare il calcio di rigore da Montipò (B)



La B apre le danze dei campionati professionistici e ieri sera all'Arena Garibaldi, Pisa e Benevento non hanno siglato alcun gol, dividendosi così la posta. Spinta dal pubblico, la squadra di D’Angelo parte forte ma non tira in porta, a differenza del Benevento che emerge alla distanza: dopo un colpo di testa a lato di Coda è Improta a impegnare Gori con un destro dal limite. Il dislivello tecnico viene fuori sempre più in special modo dopo il riposo: Sau e Coda sono ai primi match insieme e ci vorrà tempo per vedere la giusta amalgama. La gara sembra essere poi destinata ad uno 0-0 senza sussulti ma al 93’ Del Pinto stende Marconi in area: sul dischetto l'attaccante del Pisa si fa ipnotizzare da Montipò.