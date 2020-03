Il Picco senza pubblico? Si risparmiano 15mila euro

La Spezia - Fine del campionato cadetto a porte chiuse? E' una delle possibilità che rimane in piedi per portare a termine di una stagione sempre più a rischio, insieme al prolungamento fino a luglio. Certo il calcio senza pubblico sugli spalti è un appuntamento immensamente più povero dal punto di vista dello spettacolo. Cori e coreografie sono parte delle motivazioni che spingono gli atleti a dare il massimo, ma sono anche qualcosa di apprezzato dalle televisioni che si trovano uno "sfondo" (gratuito) alle loro dirette. Meno ricco il calcio, ma più ricco lo Stato che per ogni partita deve investire risorse nell'ordine pubblico.

In serie B ci sono stati in media 106 unità delle forze dell'ordine mobilitati per ogni partita nelle ultime due stagioni: erano 117 per l'annata 18/19 e sono 96 per quella attuale. Secondo i dati dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, in tutto il calcio professionistico italiano, dalla A alla C, una media di 91 agenti per circa cinquanta partite a giornata. Un esercito mobilitato ogni fine settimana: sono stati 177.341 gli agenti schierati in tutta la stagione 2018/19 secondo il Report Calcio della FIGC.



Un esercito che ha un costo che ricade sulle tasche di ogni singolo cittadino. Un poliziotto in servizio allo stadio, oltre al normale stipendio, aggiunge uno straordinario che varia dai 10.95 euro all'ora di un agente semplice ai 13.64 di un ispettore e fino ai 15.67 euro di un commissario. Questo se la partita si svolge di giorno, che il contratto di lavoro 2016-2018 prevede un ulteriore bonus per le notturne che va dai 3.5 euro agli oltre 5 euro orari.

A questi si aggiungono alcune voci, tra cui la diaria dell’indennità di ordine pubblico da 13 euro per ogni turno di quattro ore e ancora l'eventuale malattia per le forze dell'ordine ferite: 15 gli agenti finiti al pronto soccorso la scorsa stagione e già 18 quest'anno prima dell'interruzione in tutta Italia. Erano zero nel girone d'andata in serie B, che però un anno fa era stato il campionato più pericoloso per gli uomini in divisa secondo i dati del Ministero dell'Interno. E poi ci sarebbe da quantificare il gasolio per i mezzi, eventuali danni, trasferte da fuori sede etc.



Incrociando i dati resi noti da FIGC e Ministero dell'Interno, in media un agente in servizio allo stadio costa allo Stato dai 150 ai 160 euro a partita. Facendo una stima, seppur prudenziale, una partita al "Picco" costa 15mila euro ai contribuenti. Tutti, che il calcio lo seguano o meno. Una media, visto che questo dato può variare molto da incontro a incontro. Uno Spezia-Pisa per esempio, previsto per il prossimo 4 aprile ma destinato ad essere rimandato, avrà un costo ben maggiore vista la particolare delicatezza dal punto di vista dell'ordine pubblico e quindi lo schieramento di forze dell'ordine necessario. Su queste cifre si gioca da anni un braccio di ferro tra lo Stato e i club: il primo vorrebbe che questi contribuissero alle spese con una quota tra il 5% e il 10%. I secondi rispondono che steward e migliorie agli impianti di sicurezza degli stadi ricadono già sulle loro spalle per cifre milionarie.