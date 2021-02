Il Picco minacciato dalla nebbia? Mai successo a memoria d'uomo

La Spezia - L'anticiclone spinge, il bel tempo rimane e il caligo continua a stazionare sul mare di fronte alla costa ligure. Anche questa mattina La Spezia e provincia si sono svegliati con la compagnia della coltre bianca, prodotta dalla differenza di temperatura tra l'aria, più calda rispetto alle medie stagionali, ed il mare, ancora freddo dopo i mesi invernali. Il resto lo fanno i venti che soffiano verso la terraferma. In alcuni casi la nebbia marina riesce a mettere un piede a terra, invade le vie prospicenti il lungomare e si prende l'arsenale marittimo.

I meteorologi assicurano in ogni caso che è destinata a dissolversi nel corso della giornata. Qualcuno ha fatto notare come lo stadio Picco, che al massimo ha conosciuto la coltre dei fumogeni, era per la prima volta minacciato da questo fenomeno naturale tipico della Pianura Padana. Altri, con buona dose di ironia, facevano notare come fosse un gesto di benvenuto per il Parma che questo pomeriggio sfida lo Spezia per la giornata di serie A. Un modo per farli sentire a casa.